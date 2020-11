Suspeitos de assalto capotam carro durante fuga em Manaus

Manaus/AM - Uma dupla, suspeitos de assalto, capotou um carro durante fuga, no Ramal do Acará, nas proximidades do Conjunto Viver Melhor, na zona Norte de Manaus.

Segundo informações, dois homens estariam usando o carro, modelo Siena e cor prata, para realizar assaltos na área e ao avistaram uma viatura da Polícia Militar, em patrulhamento, iniciaram a fuga. No entanto, perderam o controle da direção ao colidir contra um barranco e capotaram na via. Após o acidente, os suspeitos fugiram do local e não há informações de feridos.

O caso deve ser investigado.