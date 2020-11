Criminosos invadem Seas e atiram em vigilante em Manaus

Manaus/AM - Um vigilante foi baleado na noite desta quinta-feira (19), no Centro de Convivência da família, dentro da Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania, localizada no bairro do Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações, homens em uma motocicleta se aproximaram e tentaram pegar a arma do vigilante, que reagiu e acabou sendo baleado no braço direito. Os criminosos fugiram e a vítima foi levada pelos próprios funcionários para uma unidade de saúde da capital.

A Polícia Militar faz buscas pelo bairro. A Polícia Civil deve investigar o crime.