Suspeito revela esconderijo de granada ao ser preso em Manaus

Manaus/AM - Policiais Militares prenderam três homens em posse de armas, drogas e uma granada, na noite desta sexta-feira (12), na Rua 24 de agosto, no bairro Santa Luzia, em Manaus.

Segundo informações repassadas pela polícia, as equipes da Secretaria de Segurança, em cumprimento à “Operação Cidade mais Segura”, receberam informações de que na área, havia um indivíduo armado em um veículo gol de cor branca e placa QZG-0A91. As guarnições então deslocaram ao local e realizaram abordagem no suspeito, que se tratava do nacional Julio César do Nascimento Soeiro Junior, 22 anos, e após busca veicular foi encontrado uma pistola Taurus cal. 40 com carregador contendo 12 munições. Júlio Cesar então informou que estava guardando o armamento para o nacional Wadson Henrique das Neves Silva, 27 anos, que logo em seguida foi abordado em via pública na Alameda São Benedito, bairro Santa Luzia. Wadson Henrique então informou a equipe que Júlio César estava mentindo e que a pistola cal. 40 era de Júlio César.

O grupamento Marte foi acionado para os procedimentos relacionados ao artefato explosivo que foi localizado e os infratores apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.