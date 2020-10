Suspeito é preso tentando vender armas e drogas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 34 anos foi preso nesta quarta-feira (14) por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no momento em que se preparava para vender duas armas de fogo e aproximadamente 1kg de drogas. O fato ocorreu no bairro União da Vitória, zona Oeste da capital.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima revelou que um homem estaria com drogas e armas e entregaria para um suposto comprador. Ao chegar no local informado, a polícia abordou o suspeito e com ele foram encontrados 02 revólveres, uma de calibre 38 e a outra de calibre 32, 02 munições calibre 38 intactas, além de 01 tablete de aproximadamente 1 kg de cocaína e 01 celular.

O homem foi conduzido junto com o material apreendido para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais previstos em lei. Ainda de acordo com a PM, ele possui passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.