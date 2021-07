Suspeito é preso após vítimas rastrearem celulares roubados em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso, nesta segunda-feira (26), nas proximidades da feira municipal do bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de roubar dois celulares.



De acordo com a polícia, as duas vítimas, de 28 e 46 anos, relataram que teriam sido assaltadas e que, após rastreamento, foi verificado que os aparelhos estariam em uma assistência técnica. Os policiais foram ao local onde, após contato com o proprietário da assistência técnica, as vítimas identificaram os aparelhos que estavam no estabelecimento.

Diante disso, o técnico entrou em contato com o homem que supostamente havia deixado os celulares para reparos, que se dirigiu até a assistência técnica e foi reconhecido pelas vítimas como autor do assalto.



O homem foi preso e, juntamente com os aparelhos celulares apreendidos, as vítimas e o proprietário da assistência técnica, foi conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e providências legais.



