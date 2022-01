Suspeito é preso após roubar conveniência em posto de combustíveis de Manaus

Manaus/AM - Um homem, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (18) em um veículo Renault Clio, vermelho de placa OAF 7381. Ele é suspeito de roubar uma loja de conveniência, no posto de combustíveis na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima reconheceu o homem como sendo o motorista do veículo utilizado no roubo. Com ele foi encontrado R$ 200 em espécie. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

