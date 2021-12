Suspeito de tráfico de drogas é preso durante operação policial em Manaus

Manaus/AM - Thiago Pinto de Souza, de 23 anos, foi preso nesta segunda-feira (27) na rua Doutor Bosco, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Thiago foi preso durante desdobramento de uma operação policial, que visa combater a prática de roubo majorado, naquela área da cidade. “Com o trabalho de inteligência realizado pela nossa equipe, identificamos Thiago, que era comparsa de Antônio Diego Santos Costa, o ‘Piêma’, já preso no dia 12 de dezembro deste ano”, informou o delegado. A ordem judicial em nome dele foi expedida pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute). “Com a ordem decretada, os policiais seguiram em diligências e conseguiram localizar o infrator no bairro Zumbi dos Palmares”, disse Marinho. Procedimentos – Thiago foi indiciado pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

