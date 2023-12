Suspeito de roubar moto é preso após ser rastreado em Manaus

Manaus/AM - Os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 30 anos, e apreenderam dois adolescentes, ambos de 16 anos, envolvidos em roubo de uma motocicleta no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Duas armas falsas foram apreendidas durante a ação.

Por volta das 9h30, em patrulhamento na avenida Cosme Ferreira, os policiais militares foram parados pela vítima, informando que teria tido seu veículo roubado na avenida Mário Andreazza, no bairro Distrito Industrial, por dois infratores armados. O proprietário do veículo informou para a equipe policial que rastreou pelo GPS da motocicleta a localização e repassou aos PMs.

Com base das informações, os policiais militares foram no endereço apontado pelo GPS e visualizaram dois homens em posse da referida motocicleta, já com a placa retirada. Na abordagem, os dois falaram que estavam descaracterizando o veículo e colocando algumas peças em outro veículo. A dupla ainda informou que praticou o crime a mando de um homem, vulgo “Polegar", e que as armas usadas estariam com ele. A equipe foi até onde estava o suspeito e o mesmo entregou os dois simulacros.

Os três homens, juntamente com as armas apreendidas, foram conduzidos para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.