Polícia recupera 5 veículos roubados em Manaus; saiba quais

Manaus/AM - A polícia recuperou cinco veículos com restrição de roubo, entre a manhã e noite de quarta-feira (27), nos bairros Compensa, zona oeste de Manaus; Praça 14 de Janeiro e Japiim, zona sul; Jorge Teixeira e Tancredo Neves, zona leste. As ações resultaram na prisão de três pessoas.

De acordo com a PM, as ocorrências foram registradas pelas 1ª, 3ª, 8ª, 14ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s). Dos cinco veículos apreendidos, quatro foram motocicletas, encontradas nas zonas sul, oeste e leste; e um carro, apreendido na zona leste.

No Japiim, dois homens, de 38 e 41 anos, foram presos com uma motocicleta roubada, durante patrulhamento de rotina na avenida Manaus. No Jorge Teixeira, um homem foi preso conduzindo um carro roubado, na avenida Itaúba.

Ainda de acordo com a polícia, três motocicletas foram encontradas abandonadas nos bairros Compensa, Tancredo Neves e Praça 14.

Veículos recuperados

Motocicleta Lander, vermelha, placa QZO-9I03;

Motocicleta Lander, vermelha, placa QZP-2F79;

Motocicleta placa PHM-8174;

Motocicleta Honda XRE, azul, placa NOZ- 9543

Carro Onix, branca, placa QZF-7G41.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.