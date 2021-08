Suspeito de organizar rinha de galo é preso e 70 animais são resgatados no Amazonas

Após denúncias anônimas de moradores, os policiais chegaram ao local e apreenderam 70 galos e encontraram outros dois mortos. Além disso, os materiais utilizados no crime e uma lista com registro de apostas que ultrapassavam o valor de R$ 3.600 também foram apreendidos.

Manaus/AM - Uma pessoa, que não teve a identidade revelada, foi presa após uma operação policial que flagrou uma rinha de galo nas proximidades do aeroporto de Parintins, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.