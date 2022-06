Suspeito de matar servidora do TRT em Manaus tem prisão preventiva decretada

Manaus/AM - O agente de portaria Caio Claudino, suspeito de matar a servidora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Silvanilde Ferreira, no condomínio Gran Vista, no bairro Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, teve a prisão temporária convertida para preventiva.

O homem está preso desde o dia 31 de maio quando foi detido suspeito de entrar no apartamento da servidora para cometer o crime. Ele foi visto saindo do local com as roupas sujas de sangue.

No mesmo dia da prisão, Caio confessou o crime à polícia e à imprensa. O suspeito alegou que estava sob efeito de drogas quando cometeu o assassinato e enfatizou que a morte foi um "acidente".

