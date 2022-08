Suspeito de matar rival se arma com terçado para não ser preso em Manaus

Na ocasião, Deni estava com a família quando três suspeitos chegaram cobrando uma dívida de R$ 50. O homem se negou a pagar, então o trio saiu e voltou com mais dois homens que atiraram contra a vítima, que ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas morreu.

Manaus/AM - Rodinely Moraes de Nascimento se armou com um terçado para evitar ser preso, nesta sexta-feira (26), no bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de matar o rival Deni Santana da Silva, de 41 anos.

