Suspeito de matar mulher e balear marido dela é preso em Manaus

Manaus/AM - José Nilson dos Santos, 36, foi preso na tarde de segunda-feira (1), em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por suspeita de matar Carina Pinheiro e tentar matar Gelcimar Oliveira, no dia dia 23 de fevereiro deste ano, no Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. A prisão ocorreu no mesmo bairro dos crimes.



Segundo a a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o autor da ação criminosa tinha uma desavença antiga com Gelcimar, e no dia do crime, o indivíduo se deslocou até o sítio do homem e efetuou dois disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda. O outro tiro atingiu a esposa dele, Carina, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.



“Devido a essa desavença, no dia do fato, o José resolveu ir até o sítio do homem portando uma espingarda e, no local, efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos disparos atingiu Gelcimar, que conseguiu fugir pelas áreas de mata até encontrar ajuda. O outro atingiu Carina, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local”, detalhou a delegada.



Ainda segundo a autoridade policial, após as equipes de investigação tomarem ciência sobre o ocorrido, foi solicitada à Justiça Estadual a prisão preventiva do autor, tendo sido cumprida, nesta segunda-feira, na zona leste de Manaus.

José Nilson dos Santos irá responder pelos crimes de homicídio e homicídio tentado. Após os procedimentos cabíveis na Especializada, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.