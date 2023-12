Suspeito de matar Miss no Pará é preso enquanto tentava fugir em Manaus

Édrica Moreira foi atingida por três disparos, quando estava em uma lanchonete com uma amiga, que também foi atingida. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade hospitalar. Édrica não resistiu aos ferimentos e foi a óbito três dias depois após o crime.

Manaus/AM - O ex-militar Edisandro de Jesus da Costa, 34 foi preso na noite desta terça-feira (12), no bairro do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, suspeito de matar a Miss Edrica Moreira, no estado do Pará, em 2021.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.