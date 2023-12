Foragido é preso enquanto passeava de moto em Manaus

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas, por meio 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, de 29 anos, na tarde desta terça-feira (12/12), com mandado de prisão em aberto, na rua Fragata, bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus

Os policiais militares realizavam patrulhamento, por volta das 12h30, quando se depararam com um homem numa motocicleta CG 160, de cor vermelha, placa PHC 6316, próximo de uma ponte naquele bairro. No local, efetuaram abordagem ao suspeito.

O condutor estava em posse de R$ 408 em espécie e na consulta do nome do rapaz, constatou-se que ele possuía mandado de prisão em aberto, com validade até o ano de 2029.A ocorrência foi registrada no 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos judiciários.

