Suspeito de matar integrante de facção rival é procurado no Amazonas

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, as investigações apontaram que Abdiel conduzia um veículo modelo Voyage, de cor vermelha, na companhia de outros três indivíduos, que se aproximaram de Yan e efetuaram cerca de 18 disparos de arma de fogo contra ele, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Manaus/AM - Abdiel Uchoa da Silva, está sendo procurado pela Polícia Civil por envolvimento no homicídio de Yan Ângulo Pereira, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 30 de maio de 2023, no quilômetro 7, da estrada do município de Novo Airão, interior do Amazønas

