Suspeito de matar integrante de facção rival é preso no Amazonas

Manaus/AM - Abdiel Uchoa da Silva foi preso, nesta terça-feira (18), suspeito de participar do homicídio de Yan Ângulo Pereira, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 30 de maio deste ano, por volta das 18h40, no quilômetro 7, da estrada do município de Novo Airão, no Amazonas.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da DIP de Manacapuru, na ocasião do crime, um veículo modelo Voyage, de cor vermelha, com quatro ocupantes, se aproximou da vítima e um dos indivíduos efetuou cerca de 18 disparos de arma de fogo contra Yan, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

“No decorrer das investigações identificamos que Abdiel Uchoa da Silva era o condutor do veículo. Posteriormente, averiguamos que ele estava morando no bairro Armando Mendes, zona leste, onde teve o mandado de prisão temporária cumprido”, explicou o delegado.

Durante a primeira fase da operação, no dia 11 de julho, os policiais foram à casa do indivíduo, mas ele fugiu do local. No imóvel foi apreendida uma arma de fogo calibre 38, além de diversas porções médias de entorpecentes entre oxi, cocaína e maconha.

“As investigações continuam para identificação e localização dos demais ocupantes do veículo, que participaram da ação criminosa”, afirmou Allemand.

Abdiel responderá por homicídio, será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

