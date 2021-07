Suspeito de matar homem é reconhecido e preso enquanto fazia B.O em delegacia de Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como “Alessandro”, suspeito de matar um venezuelano a golpes de barra de ferro no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Sul, foi preso na tarde dessa terça-feira (20), ao procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre outro caso.

De acordo com a PM, o homicídio ocorreu há um mês em um bar. No dia do crime, o suspeito, a vítima e a esposa dele estaria consumindo bebidas no estabelecimento, quando se desentenderam por conta de uma brincadeira e começaram a se xingar.

Os dois chegaram a lutar, mas após alguns minutos, Alessandro deixou o bar e depois retornou com uma barra de ferro e começou a atacar o venezuelano com golpes na cabeça.

A mulher chegou a tentar intervir, mas também foi golpeada. A sessão de espancamento só terminou quando a vítima morreu.

Desde então, a polícia procurava Alex que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Ao procurar a delegacia ontem para fazer um B.O por outro problema, ele foi reconhecido por agentes como autor do assassinato e acabou preso no local.