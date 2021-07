'Entregador' é preso enquanto fazia delivery de drogas em Manaus

De acordo com a Força Tática, o suspeito chamou a atenção por ficar nervoso quando percebeu a presença de uma viatura que fazia patrulhamento pelas ruas do Conjunto Planalto, por volta das 19h15.

Manaus/AM - A polícia prendeu um jovem de 27 anos que estava com uma bolsa de entrega de delivery recheada com 10 kg de drogas. A prisão ocorreu na noite dessa terça-feira (20), na avenida Laguna com a Desembargador João Machado, no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.