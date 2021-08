Suspeito de matar empresário com 11 tiros é preso em Manaus; veja vídeo

Manaus/AM - Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu na manhã desta terça-feira (24), Carlos Eduardo Souza da Silva, 27.

Suspeito de matar empresário é preso em Manaus pic.twitter.com/tphB0hdRfP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 24, 2021

O jovem é um dos suspeitos de assassinar com 11 tiros, o empresário Renault Castro de Brito, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

O crime ocorreu no último dia 16 de agosto, na ocasião, Renault foi morto na frente do irmão. Os dois estavam bebendo juntos no momento do ataque.

Imagens de câmeras de segurança que ajudaram a polícia a identificar Carlos, filmaram todo o crime e colocam um segundo comparsa na cena do crime com o acusado. Ele ainda não foi preso. As investigações sobre o caso continuam.