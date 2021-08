Psicóloga é achada morta no porta-malas de carro

Uma psicóloga, identificada como Marilda Matias Ferreira dos Santos, de 37 anos, foi encontrada, nessa segunda-feira (23), morta no porta-malas do próprio carro, na garagem de casa, em Pouso Alegre (MG). Ela estava com mãos e pés amarrados, além de roupas e capacete de ciclismo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.