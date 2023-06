Suspeito de matar cunhada e esconder corpo em geladeira vai a júri popular no Amazonas

Conforme os autos, Márcio é acusado de homicídio qualificado (praticado por motivo fútil, com meio cruel e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2021 e teve como vítima Nazaré Dias de Lima, irmã da companheira dele.

O homem será julgado pela Vara Única da Comarca de Autazes, nesta terça-feira (20), a partir de 9h, no Fórum de Justiça Aristófanes Bezerra de Castro. Preso provisoriamente em Manaus, o réu participará do julgamento por videoconferência.

Manaus/AM - Márcio Luiz Cavalcante Mello, acusado de matar Nazaré Dias de Lima, 19, e esconder o corpo em uma geladeira abandonada, numa área de mata do Parque Festival do Leite, em Autazes, no Amazonas, irá à júri popular.

