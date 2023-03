Suspeito de mandar matar lutadora de jiu-jitsu é preso em Manaus

Manaus/AM - Eduardo de Alencar Navegante, 26, foi preso por policiais militares do Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri Lucas Couto Bezerra.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Navegante estava com a prisão preventiva decretada desde dezembro do ano passado.

Navegante está condenado a 33 anos por ter matado com quatro tiros a lutadora de jiu -jitsu Patrícia da Cunha Leite, no dia 26 de janeiro de 2019, quando comemorava o seu aniversário na rua Beatriz Portinari, 436, bairro Japiim.

Na tarde de segunda-feira (20), o traficante foi preso por volta das 15h30, por policiais que faziam patrulhamento pelo bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. Eles receberam informações que o acusado estava traficando droga.

Ao ser abordado e revistado pelos policiais nada foi encontrado com ele, mas durante a verificação no sistema de consulta do TJAM constatou-se um mandado de prisão em aberto em nome do mesmo.

Os polícias deram cumprimento ao mandado e Navegante foi conduzido ao 01º DIP para providências necessárias.