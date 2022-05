Suspeito de lavar dinheiro do tráfico com carros e imóveis de luxo é preso em Manaus

Manaus/AM - Valdirene de Abreu, 50, foi preso nesta sexta-feira (13), na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. O homem é acusado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio e era foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, além de comercializar drogas de alto valor, Valdirene movimentava milhões de reais e usava parte do dinheiro para adquirir bens como imóveis e carros de luxo.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, nos últimos dias foi realizada uma operação policial, em que as investigações tiveram início em março de 2021.

Na ocasião foram apreendidos um veículo da marca Chevrolet, modelo S-10 e 257 tabletes de maconha do tipo Skunk, no bairro Centro, porém, Valdirene e a esposa, Edilma Feitosa da Silva, 40, fugiram antes de serem identificados.

“Demos andamento às investigações e verificamos a movimentação ilícita de milhões de reais nas ações criminosas voltadas para o tráfico de drogas. Com base nisso, houve manejo de medidas cautelares sigilosas perante à Justiça Estadual, que culminaram na decretação do sequestro de 10 veículos e três imóveis que foram adquiridos com o dinheiro do tráfico”, explicou o delegado.

Durante as investigações, foi descoberto que Edilma, estava morando em Boa Vista. A a Polícia Civil de Roraima foi informada e efetuou a prisão no dia 9 de maio.

A partir de agora, ambos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Valdirene será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), já Edilma aguarda decisão judicial em Boa Vista para ser transferida para Manaus.