Suspeito de incêndio que destruiu casa em Nova Olinda do Norte é preso

Manaus/AM - Jefferson dos Santos Pinheiro, de 22 anos, foi preso nesta quarta-feira (18), por incêndio majorado que destruiu uma residência na comunidade do Pindobal, zona rural de Nova Olinda do Norte. O crime ocorreu no dia 30 de setembro deste ano.

A prisão faz parte da Operação Ar Puro, que tem como foco prevenir e coibir incêndios criminosos naquela localidade.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na ocasião do crime, o indivíduo iniciou um incêndio criminoso que destruiu completamente uma residência na comunidade do Pindobal.

“As investigações iniciaram e foi possível identificar que Jefferson era proveniente de Manaus, e estaria foragido naquela localidade. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão dele e a ordem judicial foi decretada”, explicou Charles.

Ainda conforme a autoridade policial, em posse da ordem judicial foi realizado um trabalho prévio de análise do paradeiro do suspeito, a fim de evitar qualquer tipo de fuga. Ele foi localizado e preso no bairro Vale do Sol.

“Conduzido à delegacia, verificamos que ele tinha em seu nome um mandado de prisão preventiva por homicídio cometido em agosto de 2022, momento em que também foi dado cumprimento a essa ordem judicial”, informou Charles Araújo.

Jefferson irá responder pelos crimes de incêndio majorado e homicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.