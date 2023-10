Idosa com deficiência visual é encontrada desnutrida e abandonada no Amazonas

Manaus/AM - Uma idosa de 77 anos foi resgatada em situação de abandono e negligência familiar, nesta quarta-feira (18), na própria casa, localizada no bairro São Vicente de Paula, e Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, as investigações iniciaram após recebimento de denúncias pelo número (92) 98178-8088, o WhatsApp da delegacia, informando que a idosa, que é deficiente visual, estava em situação de abandono, em condições degradantes e com a saúde debilitada.

Ainda segundo a delegada, uma equipe de resgate foi acionada e encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar, onde ela recebeu atendimentos médicos, e ficará internada em decorrência de seu estado de desnutrição.

“Já conseguimos identificar alguns familiares dela, no entanto, eles não foram localizados. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar os crimes de abandono e por expor o idoso à perigo à sua integridade e saúde, física ou psíquica, conforme os artigos 98 e 99 do Estatuto do Idoso”, afirmou Marna.