Suspeito de guardar armas e drogas para facção é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi preso em posse de armas e drogas, no bairro Campo Dourado, na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu na quinta-feira (23). A polícia informou que recebeu a denuncia informando que, na rua Buriti, um criminoso estaria guardando armas e drogas em uma kitinet para uma facção. Com base nas informações, os policiais foram ao local e conseguiram deter o suspeito. Com ele, foi encontrada uma pistola de marca Taurus, modelo PT 840. Além de 15 munições intactas e um carregador de pistola 46836. No interior da kitinet ainda estavam escondidos diversas porções de maconha e cocaína.



O infrator e o material foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

