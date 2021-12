Homem tenta esfaquear ex por não aceitar fim de relacionamento e é preso em Manaus

Manaus/AM- Um homem foi preso nesta sexta-feira (24), após tentar esfaquear a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento com a mulher. O caso aconteceu no bairro Ouro Verde, na zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, vizinhos ligaram para o disque denúncia informando que o homem estava armado com uma faca e tentava invadir a casa da mulher. Quando a equipe chegou no endereço informado pelos denunciantes, o homem já havia sido detido pelos vizinhos da mulher. A vítima relatou que o caso aconteceu após ela não aceitar reatar o relacionamento com o homem. A mulher foi encaminhada para uma Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). O homem foi algemado e levado para delegacia.

