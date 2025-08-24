Suspeito de furtar igreja leva surra e é preso no Amazonas





Manaus/AM- Um homem, suspeito de furtar uma igreja, foi preso em Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Ele foi encontrado com hematomas pelo corpo, causados por agressões de populares que souberam do crime.

A Polícia Militar recebeu a denúncia por volta das 11h30, na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Aerolândia. Imagens de câmeras de segurança da igreja foram enviadas à equipe, que identificou o suspeito.

O homem foi localizado perto de sua casa e com os objetos furtados, que incluíam um teclado, um aparelho de som, um ventilador, um pen drive e R$ 10 em dinheiro.

Após ser detido, ele foi levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte para os procedimentos legais.