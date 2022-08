Suspeito de furtar carros usando 'chapolin' é preso em supermercado de Manaus

No momento da ação, ele e outros comparsas estavam no estacionamento de um supermercado e já tinham roubado uma bolsa do carro de uma das clientes do estabelecimento.

Manaus/AM – Um homem, identificado como Francisco Lucas Vieira da Silva, 25 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira (10), suspeito de furtar carros no bairro São Lázaro, usando um aparelho conhecido como “chapolin”, que impede que as portas dos veículos sejam travadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.