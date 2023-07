Suspeito de furtar canoa e arma de fogo é preso ao chegar em porto no Amazonas

Manaus/AM - Luiz Rosa Lima, 32, conhecido como “José”, foi preso suspeito de furtar uma canoa com motor e uma arma de fogo no município de Carauari, no entanto, a prisão ocorreu, nesta terça-feira (04), ao chegar no porto de Juruá, interior do Amazonas.

De acordo com o investigador Kedson Lira, gestor da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá, o crime foi praticado contra um homem, que estava com a sua embarcação atracada no porto de Carauari; após isso, Luiz desceu o rio na canoa furtada, mas foi preso após chegar ao porto do município de Juruá.

“Ele foi encaminhado à unidade policial, e durante consulta no Sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), verificamos que ele já possuía passagem por homicídio em Manaus, e também tinha mandado de prisão por roubo com uso de arma de fogo”, relatou Lira.

Procedimentos

Luiz foi autuado por furto, e também responderá por homicídio e roubo majorado. Ele ficará custodiado na carceragem da 70ª DIP e ficará à disposição da Justiça.