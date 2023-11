Suspeito de furtar calcinhas da Americanas é preso em Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A ação foi durante patrulhamento de rotina, quando os policiais foram acionados para atender uma ocorrência, no qual um homem foi flagrado com uma sacola branca contendo várias peças de roupas íntimas femininas, totalizando um valor de R$ 538 de produtos furtados da loja. Já no local, após constatado a veracidade dos fatos, as partes foram conduzidas ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, (06/11), um homem de 48 anos, pelo crime de furto em loja, localizada no centro de Manaus.

