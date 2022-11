Suspeito de estuprar crianças, treinador de futebol é solto em Manaus

O homem foi denunciado pela própria família. No dia da prisão, os policiais o encontraram com duas crianças, praticamente nu e pronto para cometer o crime no quarto dele. Ainda conforme a polícia, o suspeito usava o sonho de vítimas em se tornarem jogadoras para estuprá-las.

