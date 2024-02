Suspeito de envolvimento na morte de 'Porcelana da Compensa' é preso no RJ

Beatriz, a "Porcelana da Compensa", tinha 27 anos, e foi atraída para fora de casa para vender uma bolsa para a adolescente. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros na porta de casa, no dia 27 de julho, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus.

Além dele, Mateus Silva da Silva, de 20 anos, e Wandré Pereira Figueiredo, 21 anos, estão presos desde novembro do ano passado, por também participarem do crime. Na época, uma adolescente de 17 anos foi apreendida, no entanto, ela ficou à disposição do Juizado Infracional.

