Suspeito de dar marteladas em homem durante briga por causa de ex é preso em Manaus

Manaus/AM - Kevin Lopes Albuquerque, 28, foi preso, nesta quarta-feira (20), por agredir um homem de 29 anos com golpes de martelo no dia 18 de fevereiro deste ano, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.



Segundo o delegado Christiano Castilho, titular do 14° DIP, no dia do crime, o suspeito desferiu diversas marteladas contra o homem, após uma discussão em torno do relacionamento da vítima com a ex-namorada de Kevin.



De acordo com o delegado, a agressão deixou sequelas no homem. “Após o ocorrido, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde permaneceu em tratamento, adquirindo sequelas, como a paralisia total do lado esquerdo do corpo”, explicou.



Após ter mandado de prisão decretado, o suspeito foi preso na rua Quartzo, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Kevin foi indiciado por homicídio tentado e será encaminhado à audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.