Suspeito de cometer e ordenar homicídios e latrocínios é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um foragido da Justiça, identificado como Francisco de Assis Ferreira de Lima, 35 anos, o “Mariano”, foi preso nessa quarta-feira (13), no município de Eirunepé, no Amazonas. Ele é acusado de cometer uma série de homicídios, latrocínios e outros crimes na cidade.

De acordo com o Chefe de Polícia Civil, Gonzaga Júnior, o Francisco é um indivíduo de alta periculosidade e estava sendo procurado desde abril de 2018: “Já tínhamos tentado prender eles outras 4 vezes, mas por está em ambiente de mata, ficava muito difícil a captura, pois o mesmo tinha olheiros para avisar algo suspeito para fugir, mas a equipe logrou êxito nesta última tentativa”, explica Gonzaga.

Para não ser descoberto, Mariano também costumava ameaçar de morte os moradores dos ramais onde se escondia.

Ele foi preso no Ramal do Aquaricaral, o percurso até lá durou cerca de 5 horas de viagem e o local era de difícil acesso. No momento da prisão, o Assis estava com estava com 2 espingardas calibre 32 com munições e 3 terçados.

Mariano foi conduzido à delegacia de Eirunepé, mas por conta do alto grau de periculosidade dele e do histórico de fugas, ele será tra