Suspeito de comandar grupo que roubava embarcações de combustíveis no Amazonas é preso

As ações do grupo causaram prejuízo de R$ 5 milhões a empresas dos dois estados.

Vanildo é apontado pela polícia como o mentor intelectual do esquema. O grupo agia não só nos rios do Amazonas, mas também do Pará, o homem foi preso no estado vizinho, no arquipélago de Marajó em Melgaço.

De acordo com a polícia, Vanildo planejava os roubos e negociava com os receptadores. Os outros criminosos tinham a função de executar o roubo nos rios.

Manaus/AM - Um homem identificado como Vanildo Pacheco Rodrigues, foi preso no Pará e transferido para Manaus na noite dessa quarta-feira (30). Ele é suspeito de comandar um grupo criminosos que atacava e roubava embarcações que realizavam transportes de combustíveis no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.