Suspeito de bater em ex-esposa é preso após ligar 134 vezes para ameaçá-la em Manaus

Conforme a autoridade policial, ele a ameaçava de morte por não aceitar o término do relacionamento -, eles viveram juntos por oito anos. Ela decidiu terminar a relação em 2021, por não aceitar mais as constantes agressões físicas e verbais.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da unidade especializada, os crimes começaram no dia 5 de abril deste ano, quando o autor passou a enviar mensagens para a vítima, com ameaças de morte.

