Suspeito de atirar em motorista ao roubar carro é preso em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Luciano Fernandes Barros, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (02) por suspeita de envolvimento no crime de roubo ocorrido no dia 21 de agosto de 2021, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFD), na ocasião do crime, Luciano e dois comparsas abordaram o proprietário do veículo e efetuaram o roubo.

"Os suspeitos ainda atingiram a vítima com disparos de arma de fogo, causando lesões. Diante dos fatos, iniciamos as diligências e, no decorrer dos trabalhos policiais, identificamos os envolvidos no crime. Solicitamos à Justiça os mandados de prisão em nome deles e conseguimos cumprir a ordem judicial em nome de Luciano", falou.

Ainda conforme o titular, quanto aos outros suspeitos, as investigações continuarão para localizar e prender os demais envolvidos.

Luciano responderá por roubo e ficará à disposição da Justiça.