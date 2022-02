Suspeito de assalto morre atropelado por ônibus em Manaus

O trânsito no local está com lentidão no sentido bairro/centro.

O segundo foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital com ferimentos graves. Ainda segundo a polícia, uma arma de brinquedo foi encontrada com a dupla.

Segundo informações preliminares, os suspeitos estariam fugindo em uma moto, placa QZV-7A16, quando entraram na contramão na rua São Luís e foram atingidos por um ônibus que faz rota para o distrito. Um deles foi parar embaixo do veículo e veio à óbito no local.

