Suspeito de assalto é encontrado morto em igarapé de Manaus

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do homem da margem do igarapé e levou ao Instituto Médico Legal (IML).

A perícia informou ainda que, por conta do avançado estágio de decomposição, não foi possível encontrar marcas de tiros ou agressões, nem informar a idade aproximada do homem, somente em uma análise mais detalhada realizada posteriormente.

De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem trajava uma camisa verde e uma bermuda preta. Ele possui uma tatuagem de um diamante e uma rosa no braço direito.

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado por moradores, na manhã desta terça-feira (15), no Igarapé do 40, no bairro Santa Luzia, zona Sul de Manaus.

