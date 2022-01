Suspeito de aplicar golpes e faturar mais de R$ 45 milhões em Manaus é preso no Pará

Manaus/AM - Josué Viana Medeiros foi preso suspeito de faturar mais de R$ 45 milhões com crimes de estelionato cometidos em Manaus. Ele foi transferido para a capital nesta sexta-feira (28) após ser preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santarém, no estado do Pará, no último dia 21 de janeiro.

O delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) informou que Josué praticou diversos estelionatos em Manaus, ocasião em que induzia as vítimas a assinar contratos de investimento em criptomoedas, com a promessa de que elas iriam receber 10% do rendimento mensal do valor investido.

“Algumas das vítimas vieram a descobrir que não havia lucros mensais decorrentes do dinheiro investido, tal como que os comprovantes dos investimentos eram falsos. Ele as ludibriava, na tentativa de que elas acreditassem que o lucro traria retorno”, explicou Felix.

O rendimento do esquema criminoso ultrapassava R$ 45 milhões e havia uma estimativa de 300 vítimas. “O Josué trabalhava com outras pessoas, e esse grupo lavava o dinheiro em lojas de veículos importados, simulando compras de carros de luxo”, explicou o delegado.

Foram apreendidos três veículos, das marcas BMW, Troller e Mini Cooper, avaliados em R$ 6 milhões. Em Brasília e São Paulo, foram apreendidos dois carros, um da marca McLaren e outro da marca Ferrari, avaliados em R$ 5 milhões cada.