Suspeito de aplicar golpe na venda de moto é espancado em praça de Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi agredido na noite desta quinta-feira (08), um homem foi espancado em uma praça, localizada na avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de aplicar golpe de 'venda falsa' pela internet.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem usava as redes sociais para supostamente vender uma moto, no valor de R$ 2.800, na internet. Ele atraía as vítimas para um encontro e anunciava o assalto. No entanto, o suspeito não esperava que ele seria atraído para uma emboscada.

Segundo informações preliminares, o infrator anunciava a venda de uma motocicleta e, ao chegar no local combinado com os interessados no veículo, ele anunciava assalto. No entanto, o suspeito não contava que uma das vítimas o reconheceria e o atraíria para uma emboscada. Ele foi surpreendido por populares que o espancaram até a chegada a polícia. Ele foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.