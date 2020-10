Suspeito com mandado de prisão em aberto é preso com drogas em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 20 e 27 anos foram presos neste domingo (10), por tráfico de entorpecente e mandado de prisão em aberto, na rua São Luiz, bairro São Lázaro, zona sul de Manaus.

De acordo com policiais militares que estavam em patrulhamento, uma denúncia anônima informou que uma dupla iria fazer entrega de drogas em um restaurante na área. A Rocam foi ao local, onde foi avistado a dupla com as mesmas características repassadas na denúncia, feita a abordagem foi constatado que um deles estava com mandado de prisão em aberto.

Ao serem questionados, um deles confessou e informou onde guardava o restante do material. Os policiais seguiram até o local informado e encontraram, 450 porções pequenas de cocaína e R$430 reais em espécie.

Os dois homens foram levados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (Dip), para procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado a passagem por tráfico de drogas e o mandado de prisão por roubo.