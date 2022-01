Suspeita é presa com 29 tabletes de maconha escondidas em casa em Manaus

Os policiais encontraram a droga dentro da casa da suspeita após denúncia anônima no site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ela não informou a origem e nem para onde seria levado o material ilícito.

Manaus/AM - Uma mulher de 26 anos, identificada apenas como Larissa, foi presa com cerca de 29 tabletes de maconha, do tipo skunk, no Núcleo 16, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

