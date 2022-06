Suspeita de se passar por dentista para seduzir vítimas e aplicar golpes é presa na Ponta Negra

Manaus/AM – Gabrielly Grijo dos Santos, 26, que se passava por dentista foi presa na manhã desta terça-feira (28), em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, na zona Oeste.

Segundo o delegado Aldeney Goes, a mulher criava perfis nas redes sociais, onde inseria informações falsas como a profissão de dentista, e ostentava uma vida de luxo, para seduzir as vítimas e ganhar a confiança delas.

A partir da internet, ela escolhia os alvos e começava a se aproximar deles por meio de mensagens ou ainda em eventos e festas que costumava frequentar.

Com o passar do tempo, ela inventava histórias de que estava passando por uma crise financeira e começava a pedir empréstimos às vítimas.

Uma vez que pegava os valores ou que as vítimas desconfiavam dos golpes, ela cortava relações, os bloqueava nas redes sociais e procurava novas pessoas.

Várias pessoas foram vítimas do golpe e procuraram a polícia para denunciar Gabriele. A partir daí, os investigadores começaram a apuração do caso e estimam que a mulher tenha arrecadado mais de R$ 300 mil com a prática criminosa.

Durante o cumprimento do mandado de prisão contra a acusada, a polícia encontrou no apartamento dela um jaleco de dentista usado para enganar as vítimas e várias roupas de grife e produtos adquiridos com o valor desviado.

A polícia afirma ainda que ela usava o registro profissional de outra dentista e que investiga a participação de outras pessoas no esquema. Gabriele deve ser ouvida na tarde de hoje.