Suspeita de participar de mega-assalto em Criciúma é presa

Uma auxiliar de limpeza de 31 anos foi presa nesta quarta-feira (2), pela Polícia Civil de São Paulo, suspeita de participação no mega-assalto a uma agência bancária em Criciúma (SC), ocorrida na madrugada da última terça-feira (1).

De acordo com o grupo Globo, a mulher foi localizada após denúncia. Com ela, foram encontrados malotes de dinheiro do Banco do Brasil vazios, armas de fogo de uso proibido, munições de fuzil 7.62mm e rádios transmissores. Policiais também encontraram no local onde ela foi presa, seis tijolos de cocaína, dez telefones celulares e uma caixa contendo espoletas de acionamento de explosivos.

A suspeita é que ela atue na organização logística de assaltos,, transportando munição, celulares e dando apoio operacional à quadrilha. Ela também é casada com um suspeito de participação em vários assaltos a banco no país. A prisão preventiva dele também foi pedida pela Polícia Civil paulistana.