SPA da Galiléia sofre dois arrastões em intervalo de 4 horas em Manaus

"Os dados são importantes para a formalização de estatísticas, para a execução de ações imediatas, no sentido de coibir os crimes ou ainda nos casos de flagrante delito acionar a Polícia Militar pelo 190. O comando do CPA Norte informa que o policiamento local será intensificado e se coloca à disposição da população, por meio do contato da Supervisão de Área da 15ª Cicom (92) 98842- -1697 além do 190 e 181, de maneira a levar ao conhecimento da Polícia Militar esse tipo de demanda", concluiu.

Manaus/AM - Pacientes e trabalhadores do SPA do Galiléia, na avenida Samaúma, bairro Cidade Nova, zona Norte, foram alvos de assaltantes duas vezes em menos de 24 horas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.