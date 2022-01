Sobrinho mata tio com facada no peito em briga durante bebedeira no Amazonas

Manaus/AM - Makson da Silva Figueiredo, 26, foi preso na tarde deste domingo (30), após matar o próprio tio com uma facada no peito . O crime aconteceu no município de Carauari, interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar, Makson estava bebendo com a vítima, identificada como Antônio Gomes da Silva, 46, na casa onde moravam, quando a discussão começou, devido a um saco de farinha que o tio queria vender, mas o tio não concordava.

Os ânimos foram alterados e o sobrinho acabou cravando uma faca no peito do próprio tio, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Makson foi preso e apresentado no 65º DIP onde está à disposição da justiça.