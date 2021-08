Sete veículos roubados são recuperados, nas últimas 24h, em Manaus

Por volta das 5h30 desta sexta-feira (06), policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram uma motocicleta modelo Honda Pop, de cor vermelha e placa PHV1B93, após serem informados, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que o veículo fora abandonado na rua do Cruzeiro, bairro Betânia, por dois homens suspeitos de arrastões ocorridos no Centro da capital. No local, após consulta, os militares confirmaram a restrição de roubo e conduziram o veículo à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

